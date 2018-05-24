دراسة: النوم أثناء العطل الأسبوعية يقي من الوفاة

كشفت دراسة سويدية حديثة أن النوم لفترات طويلة أثناء أيام العطلة الأسبوعية يقي من خطر الوفاة بأمراض القلب.

و أوضح باحثون من معهد كارولنسكا البحثي في السويد، أن الأشخاص عادة ما يتعرضون لفترات نوم قصيرة طوال أيام الأسبوع، تبلغ 5 ساعات يوميا، وتقل عن المعدل الطبيعي للنوم، الذي يبلغ حوالي 7 إلى 8 ساعات، مضيفين أن قلة النوم ليلا، تعرض الأشخاص في الغالب لخطر الإصابة والوفاة، بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون حالة 43 ألفا و880 شخصا تقل أعمارهم عن 65 عاما في فترة دراسة استمرت لمدة 13 عاما، بهدف رصد التأثير الذي يحدثه النوم الطويل في عطلة نهاية الأسبوع، للحد من فرص الوفاة بأمراض القلب.

و وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستمرون في فترات النوم القصير، الذي يبلغ 5 ساعات يوميا، حتى في فترات العطلة الأسبوعية، أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب، بينما في المقابل وجدوا أن الأشخاص الذين يعوضون فترات نومهم القصيرة طوال الأسبوع بالنوم لمدة 9 ساعات ليلا في العطلة الأسبوعية أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب.

و أوضحوا أن الدراسة أثبتت أن النوم لفترات طويلة خلال العطلة الأسبوعية يمكن أن يعوض النقص الشديد في معدلات النوم، التي يتعرض لها الأشخاص عادة في أيام عملهم الاعتيادية.

وكانت أبحاث سابقة قد كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا أي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، يحسن الصحة العامة ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة والزهايمر.