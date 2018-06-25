دراسة: تناول المضادات الحيوية يزيد مخاطر حصوات الكلى

أظهرت دراسة حديثة أن تناول الأطفال والبالغين خمسة أنواع من المضادات الحيوية الشائع استخدامها يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من الأشخاص الذين لا يستخدمون هذه الأدوية.

وفحص الباحثون السجلات الطبية الالكترونية في الفترة من 1994 إلى 2015 لنحو 25 ألف و 981 شخصا أصيبوا بحصوات في الكلى.

وأظهرت الدراسة أن تعاطي أي من المضادات الحيوية الخمسة، وهي السلفا والسيفالوسبورين والفلوركينولين والنيتروفيورانتون/ميثينامين والبنسلين، لمدة من 3 أشهر إلى 12 شهرا ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.

وتراوح تزايد المخاطر المرتبط بهذه الأدوية من 27 بالمائة مع البنسلين إلى أكثر من ضعف هذه النسبة مع السلفا.

وقال الطبيب جريجوري تسيان من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا والمعد الرئيسي للدراسة “دون شك أنقذت المضادات الحيوية حياة الملايين وهي مطلوبة لمنع الوفاة أو الأضرار الخطيرة للعدوى، المزايا تفوق الأضرار المحتملة”.

وأضاف جريجوري تسيان “هذه النتائج لا تشير إلى عدم وصف المضادات الحيوية عندما تكون هناك حاجة لها… لكنها تدعم… الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية وخفض استخدامها في الأمراض الفيروسية”.