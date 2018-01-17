دراسة: مخاطر تهدد الرجال فى مسكن ” إبيبروفين”

كشفت دراسة طبية حديثة عن مخاطر تهدد الرجال الذين يتناولون مسكن الآلام المعروف ب “آيبوبروفين”.

وحذرت الدراسة من الآثار السلبية للمسكن، مشيرة إلى أن تناول ثلاثة أقراص من هذا العقار يوميا (ما يعادل جرعة 600 ملغ) لما يزيد على الأسبوعين، يحد من إنتاج هرمون الذكورة “التستوستيرون”.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاغن، وشملت 31 رجلا تحت عمر الخامسة والثلاثين، ونُشرت في دورية “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم”.

وقالت الدراسة إن الآيبوبروفين يتسبب في تثبيط خلايا الخصيتين وقصور وظائفها المهمة، بما في ذلك إنتاج التستوستيرون. ووجد الباحثون أن الرجال الـ31 في الدراسة تعافوا بعد إقلاعهم عن تناول المسكن.