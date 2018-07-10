أخبار

دراسة: موريتانيا ليس لديها حضور رسمي على تويتر

Cheikh Med Horma منذ 1 ساعة
0

 

كشفت دراسة أعدتها الوكالة العالمية للاتصالات أن موريتانيا من ضمن دول قليلة لا تملك أي حضور رسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر ».

وقالت هذه الدراسة إن 03 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، لا تملك أي حضور رسمي على موقع التواصل الإجتماعي « تويتر ».

وذكرت الدراسة أن موريتانيا من ضمن هذه الدول، بالإضافة إلى دولة لاوس، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، سوايزلاند وتركمانسان.

ولا يحظى موقع تويتر بشعبية كبيرة لدى الموريتانين، إلا أنه في الفترة الأخيرة لقي بعض الاهتمام، خاصة بعد أن دخله رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، وبدأ يغرد حول المواضيع السياسية الساخنة في البلاد.

وأصبح حساب ولد محم من أكثر الحسابات الموريتانية تفاعلاً على تويتر، ويتابع من طرف أكثر من 3500 مغرد، كما أن محمد جميل منصور، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، يعد من أوائل السياسيين الموريتانيين الذين نشطوا على « تويتر » ويتابعه أكثر من 11 ألف مغرد.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
53

موريتانيا.. اتفاقية شراكة بين “أرباب العمل” ورجال الأعمال الفرنسيين

منذ 2 ساعتين
32

نقابة تعليمة تندد بواقع المدرسين في موريتانيا

منذ 2 ساعتين
47

مساعدات أوروبية لدول الساحل بقيمة 191 مليون يورو

منذ 3 ساعات
59

التزام إفريقي أممي بمواجهة التحديات في غرب افريقيا