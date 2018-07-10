دراسة: موريتانيا ليس لديها حضور رسمي على تويتر

كشفت دراسة أعدتها الوكالة العالمية للاتصالات أن موريتانيا من ضمن دول قليلة لا تملك أي حضور رسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر ».

وقالت هذه الدراسة إن 03 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، لا تملك أي حضور رسمي على موقع التواصل الإجتماعي « تويتر ».

وذكرت الدراسة أن موريتانيا من ضمن هذه الدول، بالإضافة إلى دولة لاوس، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، سوايزلاند وتركمانسان.

ولا يحظى موقع تويتر بشعبية كبيرة لدى الموريتانين، إلا أنه في الفترة الأخيرة لقي بعض الاهتمام، خاصة بعد أن دخله رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، وبدأ يغرد حول المواضيع السياسية الساخنة في البلاد.

وأصبح حساب ولد محم من أكثر الحسابات الموريتانية تفاعلاً على تويتر، ويتابع من طرف أكثر من 3500 مغرد، كما أن محمد جميل منصور، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، يعد من أوائل السياسيين الموريتانيين الذين نشطوا على « تويتر » ويتابعه أكثر من 11 ألف مغرد.