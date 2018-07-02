دعوة إفريقية للمحفاظة على البيئة في القارة

قالت جوزيفا ساخو مفوضة فى الاتحاد الافريقي لشؤون البيئة، إن الاتحاد سيعمل على محاربة الاستغلال غير المشروع فى الغابات الافريقية.

وأضافت ساخو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامس القمة الافريقية المنعقد في نواكشوط أن مئات الملايين في القارة هم في حاجة إلى استغلال مشروع لهذه الغابات .

ودعت المفوضة الإفريقية الدول افي القارة إلى تعزيز القوانين للمحافظة على الموارد الطبيعية ، مذكرة بخطر الصيد غير المشروع للحيواتانت المنتشر في معظم الدول الافريقية.

واشارت المسؤولة الافريقية إلى أن القارة تعاني من قلة التمويل، داعية القطاع الخاص الوطني الاستثمار فى الزراعة، لتغطية العجز الحاصل في مجال الأمن الغذائي.