دعوة الرئيس الموريتاني للقمة العربية و “درع الخليج واحد”

تسلم الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، وحضور تمرين درع الخليج واحد.

جاء ذلك خلال استقبال ولد عبد العزيز، لسفير المملكة العربية السعودية، المعتمد في موريتانيا هزاع بن ضاوي بن زبن المطيري،.

وقال الديبلوماسي السعودي بعيد للقاء إنه “سلم الرئيس الموريتاني رسالة دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية ال 29 المقررة في المملكة، وتمرين درع الخليج واحد.”

وأضاف السفير السعودي، أن ولد عبد العزيز قبل هاتين الدعوتين، اللتين ستنعكسان بدون شك على تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وتعتزم المملكة العربية السعودية إقامة تمرين عسكري ضخم تحت مسمى “درع الخليج المشترك 1” بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية وصديقة،