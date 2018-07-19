دعوة طلابية لإصلاح منظومة التعليم العالي بموريتانيا

طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا “بإصلاح منظومة التعليم العالي الهشة في البلاد، وتلبية المطالب الطلابية العادلة، وعدم التصامم عن مطالبهم”.

جاءت مطالب الاتحاد على لسان أمينه العام حبيب الله ولد اكاه أمس الأربعاء خلال افتتاح المؤتمر العام التاسع للاتحاد المنظم هذا العام تحت شعار”نضال مستمر ..تعليم متطور”.

وقال ولد اكاه “أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي احتراما لنصوص الاتحاد ومواثيقه، وتكريسا لمؤسسيته الرائدة، متهما وزارة التعليم العلي بالتراجع عن دمقرطة التعليم العالي، واعتماد سياسة ممنهجة في التضييق على الحريات النقابية والطلابية داخل الفضاء الجامعي.

ودعا الأمين العام جميع النخب الوطنية، للمساهمة في إصلاح التعليم العالي، كوسيلة لصناعة النخبة و جيل المستقبل

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات طلابية موريتانية، وممثلين عن النقابات الطلابية في كل من المملكة المغربية، وتونس.