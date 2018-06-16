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دعوة لإنشاء جهاز خاص لتنظيم أسواق نواكشوط

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 4 ساعات
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قال والي نواكشوط الغربية، ماحي ولد حامد، إن استمرار عملية تنظيم الاسواق في نواكشوط يتطلب إنشاء جهاز خاص مكلف بمتابعة هذه المهمة.

وأضاف ولد حامد في تصريح نقلته عنه الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، إن عدم وجود نص قانوني يمنح لعناصر أمن الطرق القيام بمهامهم كاملة، وعدم وجود مخفر ثابت بالقرب من السوق لتسهيل مهمة الإيداع، يعيق عملية تنظيم الأسواق في الولاية، التي تضم المراكز الحيوية في العاصمة.

وأكد الوالي أن هذا القانون سيتيح الإطار القانوني المناسب لجهات التدخل في هذه الحملة، لتمكينها من التدخل كلما دعت الحاجة وايجاد أماكن بديلة (أسواق ) يجد فيها الباعة المتجولون استمرارية نشاطهم، خاصة أن المستهدفين هم من الفئات الهشة.

وأطلقت ولاية نواكشوط الغربية، بالتعاون مع مجموعة نواكشوط الحضرية، الشهر الماضي، حملة لتنظيف وتنظيم الأسواق الواقعة ضمن الحيز الجغرافي للولاية .

وتهدف هذه الحملة المفتوحة، إلى إزاحة كل الحواجز والأوساخ، من الطرقات والساحات العمومية والأسواق، لتسهيل حركة المرور داخل الفضاء العمومي.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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