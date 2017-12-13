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دفع فواتير المياه بواسطة البطاقة المصرفية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 13 ديسمبر 2017 - 22:35



دفع فواتير المياه بواسطة البطاقة المصرفية
أعلن التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية أنه بات بإمكان زبناء الشركة الوطنية للماء دفع فواتير المياه عن طريق بطاقات الدفع المصرفية "جيمتل".

وتعتبر شركة المياه الشركة الموريتانية الأولى التي توفر هذه الخدمة، حيث قام تجمع "جميتل" بتركيب أجهزة الدفع للشركة، وذلك في إطار خطة عصرنة وتحديث وسائل الدفع التي أعلنها البنك المركزي الموريتاني مؤخرا.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن تغيير شامل لمختلف أوراق العملة الوطنية وقطعها النقدية المتداولة واستبدالها بأخرى أكثر أمنا وقوة، بالإضافة إلى تغيير قاعدتها بحذف الصفر الأخير من كل الفئات النقدية.

وحسب محافظ البنك المركزي فإن ذلك جاء بهدف تقليص تكاليف أمان العملات، وتقليص تكاليف التسيير على البنك المركزي والبنوك الأولية، والمؤسسات والتجار.


الكلمات المفتاحية : بنك, دفع الكتروني, مصرف
 
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