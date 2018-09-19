دكار تستضيف حفل جائزة أحسن لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار العاصمة السنغالية دكار لاحتضان حفل جوائز الكاف الذي يشمل أفضل لاعب في القارة لعام 2018.

وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي الكرة، إن الحفل سيقام في 8 يناير المقبل، وشكر الرئيس السنغال ماكي صال على موافته على استضافة هذ الحدث الرياضي الذي وصفه « بالعظيم ».

وتُقدم في هذا الحفل بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب داخل القارة، جوائز أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل منتخب وأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى أفضل لاعبة وأفضل منتخب نسائي.

وأقيم الحفل العام الماضي في العاصمة الغانية أكرا، وحصل المصري محمد صلاح فيه على أفضل لاعب أفريقي.