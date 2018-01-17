دكار: وفاة الكاتب الموريتاني موسى دياغانا

أعلن في العاصمة السنغالية دكار، أمس الثلاثاء، عن وفاة الكاتب والباحث السوسيولوجي الموريتاني موسى دياغانا.

واشتهر الكاتب الموريتاني بمؤلفاته ذات العمق الاجتماعي، والتي تتناول بلغة شعرية مؤثرة وصادمة، قضايا بارزة في منطقة الساحل الأفريقي من مختلف العرقيات (زنوج، عرب، طوارق).

ومن أبرز مؤلفات الفقيد “أسطورة واغادو”، وهي عبارة عن نص مسرحي قوي، تم إخراجه عدة مرات في مسرحيات عديدة، كما ترجم إلى فيلم سينمائي.

ولديه مؤلفات عديدة أخرى من ضمنها “الطارقية”، تركت جميعها بصمة واضحة في الأدب الأفريقي الفرانكفوني.

وحظي الفقيد بالتكريم عن أعماله العديدة، ونال عدة جوائز من ضمنها جائزة مقدمة من إذاعة فرنسا الدولية عام 1988