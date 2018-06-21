دول إفريقية تبحث بنواكشوط مؤشرات محو الأمية

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” إيسيسكو ” بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ورشة عمل إقليمية حول مؤشرات الجودة في مجال محو الأمية.

ويشارك في هذه الورشة خبيران ومسؤول من الرابطة لأجل تطوير التعليم في إفريقيا ADEA، وخبراء في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية، ومسؤولون عن هذا القطاع في كل من موريتانيا والسينغال، والتوغو ،وبوركينا فاسو ، ومالي.

وتهدف هذه الورشة الإقليمية إلى مراجعة وتحديث وتوحيد مؤشرات قياس الجودة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية، وتعميمها على بلدان المنطقة.

كما سيتم تقديم البرامج المعتمدة في الدول المشاركة، والخاصة بمحو الأمية والتربية غير النظامية، وعرض المؤشرات المعتمدة محلياً وإقليمياً، لقياس الجودة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية، وإصدار التوصيات اللازمة لنشرها وتعميمها.

الوشة التي تحتضنها نواكشوط في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2018، تنظمها الإيسيسكو والرابطة لأجل تطوير التعليم في إفريقيا ADEA، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم.