دول افريقية وأوربية في مؤتمر حول أمراض القلب بنواكشوط





عقدت الهيئة الموريتانية لامراض اليوم السبت بنواكشوط مؤتمرها الوطني السادس، بحضور ممثلين عن هيئات امراض القلب من تونس والمغرب والجزائر السنغال وفرنسا ومالي وايطاليا وامارة موناكو.



وقال الهيئة الموريتانية لأمراض حرمة ولد الزين إن "المؤتمر سيركز بصفة خاصة على المداولات العلمية خلال الجلسات، إضافة إلى العديد من الورشات لصالح الاطباء العامين، وخاصة العاملين في أقسام الحالات المستعجلة.





وأضاف أن "هذه الورشات تتعلق بقراءة رسم القلب وعلاج الحالات المستعجلة، والتدريب على إنعاش المرضى الذين هم في حالة خطيرة، مما يمكنهم من رفع مستوى التكفل بمرض القلب الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ" .



وأشار رئيس الهيئة إلى أن "الممرضين سيستفيدون من جلسات تفاعلية متنوعة، للتذكير بالدور الأساسي لهذه الفئة في علاج ورعاية المرضى" .



وتنظم الهيئة الموريتانية لأمراض هذا اللقاء بشكل سنوي، للوقوف مع الهيئات المماثلة إقليميا وعربيا وعالميا على مستجدات الأبحاث المرتبطة بالتشخيص والعلاج والتكفل بمرضى القلب والشرايين والخروج بمستخلصات طبية علمية تدعم جهود الهييئة وجهد الحكومة الموريتانية في هذا المجال ..

