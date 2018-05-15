دول من بينها السعودية تعلن الخميس فاتح رمضان

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بينها سدير وشقراء، فيما أكدت لجان الترائي تعذر رؤية الهلال أيضًا، ليكون بذلك الخميس أول أيام شهر رمضان.

وكانت لجان الترائي في السعودية قد خرجت مساء اليوم لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا، فيما تعذر عليها رؤية الهلال وينتظر أن تجدد لجان الترائي مساء غد الخميس تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق.

وذكر بيان أن “الوقف السني يعلن أن يوم غد الأربعاء مكمل لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك”.

فيما أعلنت أستراليا وماليزيا سنغافورة وإندونيسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت دولة قطر مساء الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة تحري الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان: “غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.