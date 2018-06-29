رؤساء أفارقة يصلون نواكشوط للمشاركة في قمة الاتحاد

بدأ قادة الدول الأفارقة في التوافد للعاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، التي ستلتئم بالعاصمة نواكشوط يومي الاول والثاني من يوليو القادم.

ووصل رؤساء السيراليون جيوليوس مادا بيو، ورواندا، بول كاغامي، وجمهورية الكونغو، ساسو انغيسو، تباعا اليوم الجمعة للعاصمة نواكشوط، واستقبلهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ، بالإضافة لعدد من أعضاء الحكومة، ورئيس الجمعية الوطنية، وشخصيات أخري في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.

كما وصل الوزير الأول ورئيس الحكومة الكاميرونية، فيلمون نيانغ،إلى نواكشوط اليوم الجمعة، لتمثيل بلاده في أعمال قمة الاتحاد الافريقي، وتم استقباله من طرف الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين.