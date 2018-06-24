رئيس الاتحاد الموريتاني: التأهل لأمم افريقيا هو شعارنا

قال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أمس السبت إن الدعم الكبير الذى تحظى به الاتحادية من طرف الموريتانيين ، سيجعلهم يحققون إنجاز التأهل لكأس أمم افريقيا 2019 فى الكاميرون.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم في دورتها العادية الثامنة عشرة، بالمدرج الكبير في مقر الاتحادية بالعاصمة نواكشوط.

وأضاف ولد يحي أن موريتانيا قادرة على تحقيق الإنجاز ، مكررا الشعار الذى أطلقته الاتحادية العام الماضي، وهو ” نعم سنكون فى الكاميرون 2019″ .

وتولى رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحي مع عدد من معاونيه في اللجنة التنفيذية ورؤساء لجان العمل تقديم شرح مفصل عن كافة الأعمال التي تم إنجازها خلال العام المنصرم، بما في ذلك مشاركات المنتخبات الوطنية في المنافسات القارية، إضافة إلى الأعمال التي تم إنجازها على مستوى التكوين والبنى التحتية والقاعدية للاتحادية.

وتطمح موريتانيا لأول مرة فى المشاركة ببطولة أمم افريقيا “الكان” ، بعد أن شاركت لمرتين فى أمم افريقيا للاعبين المحليين “الشان” ، وحقق نتائج خجولة لم ترض طموح الشارع الرياضي ، الذى أصبح يطالب بالمزيد من رئاسة الاتحاد الحالية