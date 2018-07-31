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رئيس البرلمان: الانتخابات المقبلة مهمة للمسار الديمقراطي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) محمد ولد أبيليل، اليوم الثلاثاء ، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي أعلنت كافة الأحزاب السياسية مشاركتها فيها ستشكل خطوة مهمة في المسار الديمقراطي، وستمثل تعبيرا صادقا عن إرادة الناخب.

وأوضح ولد ابيليل خلال اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية أن الإنابة التشريعية الحالية شهدت عملا متميزا في المجالين التشريعي والرقابي، موجها شكره للنواب على ما برهنوا عليه خلال هذه المأمورية من نضج وإخلاص للوطن وتغليب لمصالحه العليا وقدرة على إدارة التنوع واختلاف رؤاهم ومواقفهم، وفق تعبيره .

و أكد أن كل ذلك يزيدهم إيمانا بقدرة الطبقة السياسية على تجاوز امتحانات ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتطويرها.

و أعلن ولد ابيليل اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2017/2018، طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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