رئيس التحالف : كثرة الأحزاب السياسية تقضي على “الديمقراطية “

قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي ،مسعود ولد بلخير خلال افتتاح الحملة الانتخابية ، فجر اليوم الجمعة، إن كثرة الأحزاب السياسية تقضي على التحزب وعلى الديمقراطية .

ونبه رئيس الحزب إلى أن كثرة الأحزاب السياسية المترشحة ، ستعمل على تشتيت الجهود ، و إضاعة الجهود المبذولة ، لإنجاح الاستحقاقات القادمة ، لكثرة الشعارات.

ودعا ولد بلخير مناصري حزبه إلى التصويت بكثرة لحزب التحالف الشعبي التقدمي ، مشيرا إلى أن حزبه لم يغب يوما عن الساحة السياسية فى موريتانيا.

وعبر الرئيس ولد بلخير عن امتعاضه من عدم الحضور الكبير لمهرجان انطلاقة الحملة الانتخابية ، شاكرا أطر الحزب على التماسك والثقة .

وأكد ولد بلخير أن حزبه يعتبر منذ 2011 المحرك الرئيسي للسياسة فى موريتانيا ،، بحيث أصبح الكثير من السياسيين يعارض الحزب ، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن معظم الأحزاب السياسية أصبحت تعارض حزب التحالف الشعبي التقدمي عوضا النظام ، وتتهمه بالرشوة والمحسوبية دون أدلة أو براهين.