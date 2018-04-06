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رئيس التكتل: موريتانيا “بلا حكومة” و نحتاج دعم الدول لمواجهة الجفاف

ولد داداه: حالات انتحار بين المنمين بعد ارتفاع موجة الجفاف

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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ناشد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه اليوم الجمعة الدول الصديقة لموريتانيا ، والمؤسسات الدولية ، بمد “يد العون” للبلاد بعد “موجة الجفاف” ، التى شهدتها مؤخرا .

وقال رئيس حزب التكتل المعارض فى مؤتمر صحفي إنه يرجو أن يكون التدخل عاجلا ، نظرا لهذه السنة “الشهباء” ، التى مرت على المواطنين الموريتانيين ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل كما ينبغي مع هذه الأزمة.

وأضاف ولد داداه إلى أنه سبق أن وجه نداء إلى المجتمع الدولي، شهر أكتوبر الماضي، راجيا أن لايكون التدخل ، “كحضور الطبيب بعد الموت” ، على حد تعبيره.

وقال ولد داداه إنه تم تبليغه عن حالات انتحار بين المنمين، بعد ارتفاع “موجة الجفاف” ، مشيرا إلى أن حياة الناس مرتبطة بحياة الحيوان، وفق تعبيره.

ونبه ولد داداه إلى عدم وجود اكتفاء ذاتي فى موريتانيا ، رغم وجود بيئة زراعية ، وصرف السلطات عشرات مليارات الدولارات على الدراسات منذ ربع قرن ، دون تحقيق فائدة ، على حد تعبيره.

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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