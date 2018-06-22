رئيس الحزب الحاكم: موريتانيا تصارع الأجانب على ثروتها لكسل أولادها

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا سيدي محمد ولد محم اليوم الجمعة إن موريتانيا تصارع على ثروتها السمكية مع الأجانب ، مشيرا إلى أن أبناء البلد يرفضون “الغوص” .

وأضاف ولد محم خلال تغريدة له أن “أراضي الضفة الشاسعة موات والزراع قليل، ومع ذلك تجد من يحدثك عن المجاعة والجوع والنهب دون أن يكلف نفسه عناء غرس حبة جزر أو صيد سمكة”، وفق تعبيره.

وختم ولد محم تغريدته بأن “الكسالى والعاجزين لايبنون وطنا، وأن من رضي لنفسه بأن يكون عالة سيظل كذلك” ، على حد تعبيره.

وتعالت الأصوات فى الآونة الأخيرة محذرة من وجود مجاعة فى الداخل الموريتاني ، بعد شح الأمطار هذا العام ، وحذرت عدة أحزاب سياسية من خطر يتهدد موريتانيا ، بعد ارتفاع أسعار الأعلاف.

لكن الحكومة الموريتانية وضعت خطة توزيع العلف وحفر الآبار الارتوازية في الأماكن المتضررة سواء منها تلك التي تحتاج للماء أو للعلف ، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذى أشار إلى أن هذه الخطة لازالت سارية وقد أتت أكلها ، وفق تعبيره.