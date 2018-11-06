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رئيس الحكومة التونسية في موريتانيا لتعزيز التعاون

Cheikh Med Horma منذ 15 ساعة
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وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، في مستهل زيارة صداقة وعمل، هي الأولى من نوعها للرجل منذ توليه رئاسة الحكومة في بلاده.

واستهل الشاهد أنشطته في موريتانيا بمباحثات أجراها صباح اليوم الثلاثاء مع الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير.

وأجرى الرجلان مباحثات « على انفراد » في مكتب الوزير الأول الموريتاني، وفق ما أكدته مصادر « صحراء ميديا ».

ومن المنتظر أن يشرف الرجلان اليوم على افتتاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية – التونسية للتعاون.

ويراهن البلدان على هذه الدورة من أجل تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات جديدة.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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