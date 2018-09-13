رئيس المستقلة للانتخابات يطالب بسد”اختلالات” الشوط الأول

طالب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال رؤساءوأعضاء المكاتب الانتخابية بالاستفادة من تجاربهم الماضية وسد الاختلالات الملاحظة فى الشوط الأول وعدم تكرارها.

وشدد ولد بلال خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع رؤساء المكاتب على ضرورة معرفة مكامن الخلل وإصلاحه ، داعيا للمساواة فى الفرص بين كافة الفرقاء ومراعاة الشفافية والعدالة في العمل والتحلي بروح المسؤولية الوطنية .

وأكد على ضرورة تسهيل العملية الانتخابية وانسيابيتها من بداية دخول الناخب وتقديم بطاقة التعريف إلى الإدلاء بالاقتراع،داعيا إلى المرونة مع الممثلين وجعلهم شركاء.

وشكر رؤساء واعضاء المكاتب على مابذلوه من جهد بوصفهم القادرون على إنجاح العملية الانتخابية .

وستقام بعد غد السبت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والتشريعية والمجالس الجهوية فى المناطق التى تم اللجوء فيها للشوط الثاني ، حيث لم تحسم أي بلدية فى العاصمة نواكشوط وعدة مناطق فى الداخل .