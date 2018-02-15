افريقيا

رئيس الوزراء الأثيوبي يستقيل من منصبه ويغادر الائتلاف الحاكم

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 43 دقيقة
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قال رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إنه قدم استقالته من منصبي رئيس الوزراء، والائتلاف الحاكم.

وتأتي الاستقالة وسط أزمة سياسية، واضطرابات تشهدها البلاد منذ فترة طويلة، دفعت الحكومة لإطلاق سراح آلاف السجناء لتهدئة التوترات.

ونقلت وكالة الأنباء الثيوبية عن هايلي قوله  إنه “قدم استقالته ليكون جزءا من الجهود الرامية لإيجاد حل للوضع القائم في اثيوبيا.

ويتولي هايله مريام ديسالين رئاسة الوزراء في اثيوبيا منذ العام 2012، بعد وفاة رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي، حيث كان مريام يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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