رئيس حزب “تمام” : نعمل على إنشاء جيل يحارب التطرف والغلو

قال رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا “تمام” يوسف ولد حرمة ولد ببانه اليوم الخميس إن برنامج حزبه السياسي يعتمد على إنشاء جيل من الشباب يستطيع حمل مشعل التنمية ، بعيدا عن الغلو والتطرف و الإرهاب .

وأكد ولد ببانه خلال مهرجان انضمام شخصيات سياسية للحزب إن حزبه استطاع من خلال مشاركته الاخيرة فى الحوار الوطني الشامل أن يسمع صوت المواطن الضعيف ، ويطرح كافة المشاكل التى يعاني منها الشباب ، من ضمنها غياب التشغيل ، على حد تعبيره.

وأضاف أن برنامج الحزب يطمح لموريتانيا متقدمة ، ومتصالحة مع ذاتها ، معربا عن أمله فى أن توفق المجالس الجهوية فى إحداث “ثورة تنموية” تسهم فى تقديم حلول لمختلف المشاكل .

وأشار إلى أن مهمة الحزب الأساسية خدمة المواطن ، وتسهيل حصوله على حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة ، بغض النظر عن انتمائه و جهته وعرقه ، على حد تعبيره.

وفى تعليق له على حديث الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ الذى قال إن من يتحدث عن رحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “واهم” ، أوضح ولد ببانه أن الوزير مواطن موريتاني فى حزب معين ،له أجندة معينة.

و أوضح أن ولد عبد العزيز أكد خلال لقاء معه وفى أكثر من مناسبة عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة .