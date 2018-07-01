رئيس غامبيا يطالب بإصلاح نظام الحكم في افريقيا

طالب الرئيس الغامبي آداما بارو، باصلاح نظام الحكم في الدول الافريقية، لكي تتمكن من محاربة الفساد بطريقة ناجعة.

وقال بارو في كلمة له خلال الجلسة الثانية من القمة الافريقة الجارية حاليا بنواكشوط، إن حكومة بلاده تعاني الكثير بسبب الفساد الذي شهدته خلال السنوات الماضية، بعد سرقة أقلية لأموال الشعب.

وأشار رئيس غامبيا أن بلاده اصدرت قانونا لمحاربة الفساد وقامت بالتوقيع على الاتفاقية الافريقية لمحاربة الفساد.

وأضاف بارو أن “القارة الافريقة تتمتع بكثير من المواد، ويمكن الاستفادة منها بطريقة متساوية، من خلال دعم الأمن الغدائي والتعليم”.

ودعا للعمل بشكل كبير لتعزيز الاقتصادات الافريقية بطريقة سليمة بعيدا عن الفساد، معتبرا أن التنمية والفساد لايجتمعان.