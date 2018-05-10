رابطة العالم الإسلامي تسلم مخصصات مئات الأيتام في موريتانيا

سلمت رابطة العالم الإسلامي، ممثلة في هيئتها العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، في مدينة نواكشوط، مخصصات الأيتام الذين بلغ عددهم (1567) يتيمًا ويتيمة.

وتبلغ قيمة هذه المخصصات (1,157,000 ريال سعودي)، وجرى تسليمها بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الرعاية الاجتماعية الموريتانية.

وقال الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف د. عبد العزيز بن أحمد سرحان إن « الهيئة وبتوجيهات من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أولت الاهتمام بهذه الفئة المحرومة من المجتمع، وكفلت الآلاف من الأيتام في العديد من دول العالم، وقدمت لهم كل أنواع الدعم المادية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية ».

وبيَّن د. سرحان أن دعم الرابطة وجهودها في مختلف المجالات الإنسانية في موريتانيا وغرب إفريقيا بلغ ما قيمته (43,934,604 ريال) استفاد منها (2,097,769 شخص) منذ أن تأسست، وأن الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية تعتز كثيرًا بالجهود التي بذلَتْها في مجال كفالة ورعاية الأيتام؛ حيث أصبح فيهم من يتقلد اليوم أعلى المناصب في بلاده.

من جانبها قالت مسعودة بنت بحام، مديرة مكتب الرابطة الإقليمي في نواكشوط، إن « برنامج كفالة الأيتام يأتي ضمن المشروعات الخيرية المتعددة التي تنفذها الرابطة في موريتانيا وغرب إفريقيا في مجالات التعليم، والصحة وتوفير مياه الشرب، وحفر الآبار ».

وأوضحت بنت بحام أن المكتب أيضاً ينظم « الأعمال الموسمية التي تشمل المخيمات الصحية وإفطار صائم وتوزيع لحوم الأضاحي، وبينت إن جهود الرابطة في هذه المجالات تجد التقدير من كافة المسؤولين في الدولة والمستفيدين ».

وأشارت الأستاذة مسعودة أن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال زيارته الأخيرة لموريتانيا قام بوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها بموريتانيا حاليا.