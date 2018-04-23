رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة إغاثة لليمنيين في السودان

أطلق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى حملة إغاثية عاجلة لمساعدة اليمنيين الذين يقيمون في العاصمة السودانية الخرطوم، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها؛ تفاعلًا مع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وشاركت فيها عدة دول .

وسيبدأ تنفيذ الحملة عن طريق فريق الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، التابع لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين في الخرطوم، تحت رعاية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان مشاعر الدولب، بمشاركة السفارة اليمنية وعدد من ممثلي الجالية اليمنية بالسودان.

فيما أوضح الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، أن الحملة ستتضمن توزيع سلال غذائية تحتوي على مساعدات متنوعة لصالح الأسر اليمنية، مضيفًا “أن عدد هذه السلال يلبي حاجة أكثر من 10 آلاف شخص، وتحتوي كل سلة على 10 كيلوغرامات دقيق، وخمسة كيلوغرامات زيت طعام، وخمسة كيلوغرامات سكر، وخمسة كيلوغرامات أرز، واثنين كيلوغرام فاصوليا”.

و بين سرحان، أن الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، قدمت للشعب اليمني مساعدات إغاثية بلغت قيمتها 49,348,928 ريال استفاد منها 2,361,398 شخص خلال العام الماضي 1438هـ، وأنها مستمرة في هذه الأعمال انطلاقًا من إيمان الرابطة بدورها الإنساني العالمي في الوقوف مع المتضررين من الأزمات في بلدانهم والوصول إليهم في كل مكان .