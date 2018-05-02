رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة لمساعدة المنكوبين بالموزمبيق

أطلقت رابطة العالم الإسلامي حملة في شمال موزمبيق لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول .

وتمكنت الرابطة من مساعدة أكثر من 13 ألف متضرر جراء الأمطار التي تسببت بسيول وفيضانات في هذا البلد الإفريقي.

وتم توزيع 2500 سلة غذائية، وكميات من مواد البناء الأولية والمعدات الزراعية، واستهدفت الحملة منطقة نامبولا، وهي واحدة من أشد المناطق المحتاجة والفقيرة في شمال موزمبيق، ويسكنها أكثر من سبعة ملايين شخص.

وتأتي هذه المساعدات في إطار البرامج الشاملة التي تنفذها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وضحايا الكوارث في القارة الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في أفريقيا.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف، عبد العزيز سرحان، أن توجيهات أمانة رابطة العالم الإسلامي شملت ولاية أنجوش أيضاً، مضيفا أن الحملة تضمنت توزيع سلال غذائية تحتوي على مساعدات متنوعة،

وكشف الأمين العام للهيئة أنها قدمت مساعدات إغاثية وصحية وتنموية بلغت قيمتها ازيد من ثمانية ملايين ريال سعودي، استفاد منها 454,242 شخص خلال الأعوام العشرين الماضية، مؤكداً أنها ستنفذ العديد من المشروعات الإنسانية في الفترة المقبلة.