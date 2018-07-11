رابطة العالم الاسلامي تواصل برامجها لعلاج مرضى القلب في موريتانيا

نفذت رابطة العالم الاسلامي عبر الهيئة العالمية للاغاثة والتنمية بالسعودية سلسلة عمليات جراحة مجانية لامراض القلب بموريتانيا.

وأقام أخصائيون من الهيئة العالمية للاغاثة والتنمية بالتعاون مع المركز الوطني لامراض القلب عمليات قسطرة لمرضى القلب وتصلب الشرايين يستفيد منها 60 إلى 70 مريضا محتاجا وتجري العمليات في مستشفى الشيخ زايد وتستمر لمدة خمسة ايام.

وتستهدف الهيئة بهذه الخدمات الصحية الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحالات الصحية الحرجة التي يملك أصحابها القدرة المالية على متابعة العلاج في المصحات خارج موريتانيا.

ويقود هذه العمليات أطباء وفنيون من خيرة الاستشاريين السعوديين المرموقين والمعروفين لدى المصحات السعودية التخصصية وقد استقدموا لهذه العملية تقنيات متطورة جدا مما يضمن نجاح العمليات الدقيقة والحساسة

وعبرت مسعودة منت بحام رئيسة مكتب الهيئة بموريتانيا عن سعادتها لهذا الجهد وشكرت السلطات الصحية الموريتانية على تعاونها كما اثنت على ما توليه الهيئة العالمية للاغاثة والتنمية بالمملكة العربية السعودية التابعة لهيئة الاغاثة الاسلامية من اهتمام لموريتانيا واضافت ان هذا المشروع الصحي جزء من عدة مشاريع خيرية وانسانية تقوم بها الهيئة في موريتانيا لصالح الفقراء والمواطنين الاقل دخلا في البلاد.