رجال أعمال إسبان يبحثون الشراكة مع نظرائهم الموريتانيين

نظمت منطقة انواذيبو الحرة أمس الاثنين ” صالونا للحوار بين رجال أعمال من جزر كناريا الاسبانية،ورجال أعمال موريتانيين ، بهدف بحث الشراكة في مجالات اللوجستيك، والتجارة، والسياحة، والصيد.

وقال الأمين العام للمنطقة الحرة، إن زيارة الوفد الاستثماري الكناري للمنطقة الحرة، يأتي في إطار الشراكات التي خلقتها الفرص المتاحة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، بعد نجاح الشراكات التي تمت حتي الآن، وتهيئة الفرص الواعدة .

وضم الوفد الاسباني، رئيس اتحادية مستثمري الموانئ بلاسبلماس، وممثلين اعن اتحاديات الصيد، واللوجستيك، والتجارة.

وقدمت المنطقة الحرة للوفد الاسباني عروضا حول الشراكة الموريتانية الكنارية في مشروع ” macapel” وهو مشروع لتحويل الثروة السمكية في منطقة انواذيبو الحرة، وسيتولي الاتحاد الاوروبي تمويل جانب منه يتعلق بالرصيف .