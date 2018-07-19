رسميا.. تعيين ولد بلال فى لجنة تسيير الانتخابات

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس ، تم تعيين محمد فال ولد بلال، عضوا في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .

وتم تعيين العضو السابق فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خلفا لديدي ولد بونعامة الذي طلب إعفاءه من مهامه كرئيس وكعضو للجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن السفير والوزير السابق محمد فال ولد بلال سيؤدي اليمن الدستورية عضواً في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم غد الجمعة.

وقالت هذه المصادر إن ولد بلال سيمثل الساعة العاشرة من يوم غد الجمعة أمام المجلس الدستوري لأداء اليمين.

ومن المنتظر أن تجتمع بعد ذلك لجنة الحكماء للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتصويت على اختياره رئيساً لها، خلفاً لرئيسها السابق ديدي ولد بونعامه.

وكان ولد بونعامه قد قدم استقالته من رئاسة اللجنة بسبب وضعه الصحي الذي يمنعه من مزاولة عمله.