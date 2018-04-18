روصو.. إحالة متهمين بتهريب الأدوية إلى السجن

أحال قاضي التحقيق في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، أربعة من مسيري الصيدليات في مدينة روصو، إلى السجن في انتظار جلسة جديدة لمحاكمتهم.

وقالت مصادر قضائية لمراسل “صحراء ميديا” في مدينة روصو إن وكيل الجمهورية في المدينة أحال 6 أشخاص من مسيري الصيدليات، إلى قاض التحقيق بعد الاستماع إليهم صباح اليوم، “وأحال الوكيل أربعة من مسيري الصيدليات إلى السجن، فيما فرض غرامات مالية على اثنين آخرين بلغت 20 ألف أوقية جديدة للشخص الواحد” حسب تعبير المصادر.

وكان 6 أشخاص من مسيري الصيدليات فى مدينة روصو مثلوا اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية ، للتحقيق معهم بعد القبض عليهم نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة تهريب الأدوية، فى إطار الحملة التي تشنها السلطات الموريتانية حاليا ضد موردي الأدوية المزورة.