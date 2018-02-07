روصو: استعدادات لمحاكمة قائد الدرك بتهمة انتهاك الخصوصية

تستعد محكمة ولاية ترارزة، جنوبي موريتانيا، اليوم الأربعاء لمحاكمة قائد فرقة الدرك الوطني في مدينة روصو، عاصمة الولاية ابراهيم ولد الكور، بخصوص انتهاك خصوصية السيناتور محمد ولد غدة.

وحسب مراسل “صحراء ميديا” فى المدينة فإن المتهم وصل بلباس مدني صحبة فريق دفاعه، كما حضر عدد من أفراد الدفاع عن السناتور ولد غده وأفراد من أسرة السناتور المعتقل.

وكانت المحكمة قد استدعت الاثنين الماضي، قائد فرقة الدرك بعد أن تقدم فريق الدفاع عن ولد غدة، بعريضة اتهام حول انتهاكه لخصوصية موكلهم.

وقال الدفاع إن عملية انتهاك الخصوصية جرت خلال اعتقال ولد غده على خلفية حادث سير شهر مايو من العام الماضي، حيث تمت مصادرة هواتفه النقالة.

واتهم فريق الدفاع فرقة الدرك في الولاية، بتسريب تسجيلات صوتية من هاتف موكلهم بعد اختراقه، وقدم بناء على ذلك عريضة أمام رئيس المحكمة بعد حفظ النيابة للدعوى المقدمة أمامها.

وكان جهات مجهولة قد سربت مقاطع صوتية لعضو مجلس الشيوخ، بعد اعتقاله ومصادرة هواتفه من طرف الأمن.

وقال ولد غده العام الماضي إنه سيرفع دعوى قضائية ضد من تورطوا في عملية انتهاك خصوصيته، وعدم التقيد بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.