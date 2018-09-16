روصو.. الحزب الحاكم يوزع الغذاء على أنصاره (فيديو)

وزع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، اليوم الأحد، كميات من المواد الغذائية على أنصاره وداعميه في مدينة روصو، جنوبي البلاد.

وأقيمت طوابير أمام بعض المحلات التجارية وسط المدينة، كان أغلب الموجود فيها نسوة من أمهات الأسر الفقيرة في المقاطعة.

وأشارت مصادر مراسل « صحراء ميديا » إلى أن هذه المواد الغذائية التي تم توزيعها هي منحة من بعض رجال الأعمال في نواكشوط.

والكمية التي يتم توزيعها تصل إلى 20 طناً من الأرز و800 قنينة من الزيوت من فئة 5 لترات.

وتواجه اللجنة المشرفة على التوزيع مشكلة في تحديد المستفيدين في ظل الإقبال المتزايد على المساعدات بغض النظر عن الولاء الحزبي.

وكانت السلطات الادارية في المدينة قد وزعت، اليوم الأحد، هي الأخرى 20 مضخة صغيرة لشفط السيول التي خلفتها مياه الأمطار.

ويأتي توزيع هذه المساعدات الغذائية بعد يوم واحد من التصويت في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية.