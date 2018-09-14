روصو.. العسكريون يصوتون ومخاوف من ضعف الإقبال

أدلى عدد من أفراد الأمن بمختلف تشكيلات قطاعاته في مقاطعة روصو، جنوبي موريتانيا، بأصواتهم في الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، اليوم الجمعة.

ويتوزع أفراد الأمن على ثلاثة مكاتب في مدينة روصو، فيما يزيد عدد المسجلين في هذه المكاتب على ألف ناخبٍ، بينما لا توجد معلومات دقيقة عن عدد المصوتين من أفراد الأمن على اللوائح الانتخابية.

وتواجه انتخابات الشوط الثاني في روصو تحديات كبيرة بسبب السيول التي تحاصر عددا من مكاتب التصويت، في ظل توقعات بتهاطل الأمطار في الساعات المقبلة.

ويخشى سياسيون في مدينة روصو من ضعف المشاركة في الشوط الثاني بعد اضطرار الكثير من الأسر للنزوح من المدينة مما يصعب معه إقناع الناخبين منهم بالعودة للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الشوط الثاني بروصو مع لوائح المعارضة، وتحديداً مع حزب التحالف في النيابيات وتواصل في المجلس الجهوي.