زعيم المعارضة: عُمد الحزب الحاكم لا أحد يعرفهم

قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد، عمدة بلدية عرفات جنوبي العاصمة نواكشوط، إن العُمد التابعين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم « لا أحد يعرف أحداً منهم »، بينما عُمد تواصل معروفون، على حد قوله.

ولد محمد الذي يعد أحد أبرز قادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، قال إنه متأكد من أن حزبه سيحقق « نصراً مؤزراً » في هذه الانتخابات.

وقال في خطاب ألقاه مساء اليوم الأربعاء في مهرجان انتخابي نظمه « تواصل »، إن « مائتي عمدة لدى الحزب الحاكم لا أحد يعرف أحدا منهم، بينما 10 لدى تواصل يعرفهم الجميع بالنزاهة والشفافية ».

وأضاف: « أنا متأكد من أن الشعب سيختار نواب وعمد تواصل ».

ولكن ولد محمد الذي يشغل منصب زعيم المعارضة منذ انتخابات 2013، دعا أنصار حزبه إلى « تكثيف الجهود وتحويل التزامات الناخبين إلى أصوات ».

ويسعى حزب « تواصل » ذو الخلفية الإسلامية إلى المحافظة على الإنجاز الذي حققه عام 2013، حين استطاع أن يكون الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان.

ولكن الحزب الأحدث من بين أحزاب المعارضة البارزة، سيواجه منافسة قوية من أحزاب المعارضة التقليدية التي قاطعت انتخابات 2013.