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زويرات: سفير السودان يطلع على أحوال جاليته بالشمال


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 - 17:45



زويرات: سفير السودان يطلع على أحوال جاليته بالشمال
بدأ السفير السوداني بلال قسم الله الصديق، اليوم الثلاثاء زيارة لمدينة ازويرات من أجل الاطلاع على أحوال الجالية السودانية في ازويرات شمالي موريتانيا . 

واجتمع السفير فى مستهل زيارته للمدينة المنجمية مع والي الولاية إسلم ولد سيد بحثا خلاله أوضاع الجالية السودانية فى مدينة زويرات، و برنامج الزيارة.

وسيعقد السفير السوداني مساء اليوم اجتماعا مع أفراد الجالية السودانية، ومعظمهم من العاملين فى مجال التنقيب الذهب

ويتوقع أن يستقبل السفير من طرف حاكم المقاطعة وعمدة البلدية على أن ينظم زيارة لمنشآت شركة سنيم.


الكلمات المفتاحية : التنقيب, الذهب, السفير, السودان, زويرات
 
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