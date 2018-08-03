زيمبابوي .. زعيم المعارضة يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

رفض زعيم المعارضة نلسون شاميسا الجمعة نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي معتبرا انها “كاذبة ولم يتم التحقق منها” بعد إعلان هزيمته أمام خصمه الرئيس المنتهية ولايته يمرسون منانغاغوا.

وكتب شاميسا في تغريدة على تويتر أن “فضيحة اللجنة الانتخابية التي نشرت نتائج كاذبة لم يتم التحقق منها مؤسفة”، مدينا إعلان فوز منانغاغوا في الانتخابات.

واتهم شاميسا لجنة الانتخابات بانها رفضت السماح لحزبه حركة التغيير الديموقراطي الاطلاع على النتائج قبل أن تعلن ليل الخميس الجمعة أن خصمه فاز بفارق ضئيل من الدورة الأولى.

وقال انه “على اللجنة الانتخابية نشر نتائج صحيحة وافقت عليها الأحزاب”.

وتفيد النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات ليل الخميس الجمعة أن ايمرسون منانغاغوا فاز نت الدورة الأولى للانتخابات ب50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3 بالمئة لشاميسا في الاقتراع الذي جرى في أجواء من التوتر.

وقتل ستة أشخاص خلال قمع تظاهرة للمعارضة الأربعاء.

وصرح متحدث باسم حركة التغيير الديموقراطي صباح الجمعة ان الحزب المعارض سيعرض القضية على المحاكم.