أخبار

زيمبابوي .. زعيم المعارضة يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 4 دقائق
0

رفض زعيم المعارضة نلسون شاميسا الجمعة نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي معتبرا انها “كاذبة ولم يتم التحقق منها” بعد إعلان هزيمته أمام خصمه الرئيس المنتهية ولايته يمرسون منانغاغوا.

 

وكتب شاميسا في تغريدة على تويتر أن “فضيحة اللجنة الانتخابية التي نشرت نتائج كاذبة لم يتم التحقق منها مؤسفة”، مدينا إعلان فوز منانغاغوا في الانتخابات.

 

واتهم شاميسا لجنة الانتخابات بانها رفضت السماح لحزبه حركة التغيير الديموقراطي الاطلاع على النتائج قبل أن تعلن ليل الخميس الجمعة أن خصمه فاز بفارق ضئيل من الدورة الأولى.

 

وقال انه “على اللجنة الانتخابية نشر نتائج صحيحة وافقت عليها الأحزاب”.

 

وتفيد النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات ليل الخميس الجمعة أن ايمرسون منانغاغوا فاز نت الدورة الأولى للانتخابات ب50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3 بالمئة لشاميسا في الاقتراع الذي جرى في أجواء من التوتر.

 

وقتل ستة أشخاص خلال قمع تظاهرة للمعارضة الأربعاء.

 

وصرح متحدث باسم حركة التغيير الديموقراطي صباح الجمعة ان الحزب المعارض سيعرض القضية على المحاكم.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 12 ساعة
306

مالي.. شوط ثانٍ بين « كيتا » و« سيسي » لحسم الرئاسيات

منذ 14 ساعة
194

موريتانيا ..”قوى التقدم” ينافس ب 17 لائحة فى الانتخابات البلدية

الناشط الشبابي « راس باث » رفقة زعيم المعارضة (وكالات)
منذ 16 ساعة
265

مالي.. تصعيد « إعلامي » ساعات قبيل إعلان نتائج الانتخابات

منذ 17 ساعة
1٬234

تحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا