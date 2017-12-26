سؤال طرحه العلماء: متى تصبح المشروبات الغازية قاتلة؟



قام العلماء الأوربيون بدراسة شاملة تحدد الخطر المميت لتناول المشروبات الغازية، وحاولوا تقديم إجابة للسؤال: متى تصبح المشروبات الغازية قاتلة؟.



وأصدرت الرابطة الأوربية لمشاكل السمنة تقريرا رهيبا يكشف حجم الضرر الذي يلحق بجسم الإنسان جراء تناول أكثر المشروبات انتشارا وشعبية في العقود الماضية.



ويوصي التقرير المبني على 30 دراسة تحليلية، أجريت بين عامي 2013 و2015، منتجي المشروبات الغازية بالحد من نسبة ما يسمى بـ "السعرات الحرارية الفارغة" فيها.



حيث وجد العلماء أن الاستخدام المنتظم والدوري للمياه الغازية الملونة (المشروبات المختلفة) يسبب أشكالا عديدة للسمنة، غير قابلة للشفاء. كما ستوصي منظمة الصحة العالمية حكومات العديد من الدول بإدخال ضريبة على السكر ابتداء من عام 2018.



إذ يؤكد خبراء الصحة أن أشكال السمنة الحادة تؤثر على عمل الأجهزة الحيوية للجسم، وتخلق الظروف الملائمة لتفاقم أمراض خطيرة في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساهم أيضا في تطور أمراض القلب.



كما أن ارتفاع السكر في الجسم يسبب نقصا حادا في فيتامين ب1، ويزيد من خطر تراكم السوائل خارج الأوعية الدموية، أحد أسباب المتكررة للجلطة القلبية.

