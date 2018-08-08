أثبتت ساعة آبل الذكية أهميتها من جديد، بعد أن ساهمت في إنقاذ شاب أسترالي من موت وشيك، فبحسب ما نشرته صحف عالمية عديدة فإن شابا أستراليا يدعى « مايك لاف » استيقظ في إحدى الليالي عندما شعر بساعة “Apple Watch” تهتز على معصمه.

كانت الساعة تعطي للشاب إنذارا بأن معدل ضربات قلبه مرتفع ويزيد عن 130 في الدقيقة، فما كان من الشاب إلا أن استدعى الإسعاف ليتم نقله إلى المشفى لمعاينته.

وبعد المعاينة، تبين أن الشاب يعاني من تشوه نادر في القلب وبحاجة إلى عمل جراحي لمعالجته، فأسرع الأطباء بإجراء الجراحة ليتعافى الشاب ويعود إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد فترة قصيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تساهم ساعات آبل الذكية في إنقاذ أرواح البشر، فمنذ مدة، نبهت هذه الساعة رجلا بريطانيا بأن لديه مشاكل في عمل القلب، ليتبين بعدها أنه يعاني من ارتجاف أذيني فعلا.