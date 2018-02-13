سفير إيران يشيد بالإصلاحات الدستورية فى موريتانيا

هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية المعتمد في موريتانيا محمد عمراني الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،على “النجاح الباهر الذي تميزت به الاصلاحات الدستورية الأخيرة والتي جرت في جو من الأمن والاستقرار فاق توقعات الجميع”.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه سعادة السفير مساء اليوم الإثنين بنواكشوط بمناسبة العيد الوطني لبلاده ، بحضور عدة شخصيات من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .

وأشاد السفير الإيراني بما أسماها الانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة لموريتانيا، خصوصا في المحافل الدولية والقارية ومستوى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ،وفق تعبيره.

وأكد أن استعدادات موريتانيا الجارية لتنظيم قمة الاتحاد الافريقي في نواكشوط في شهر يوليو القادم ـ يثبت قيمة ذلك ،حسب تعبيره.

وعبرالسفير الإيراني عن تقديره العميق للشعب الموريتاني الأصيل ولمواقفه الدينية والإنسانية وقيمه الحضارية الثابتة والدور الريادي لعلمائه وأعلامه الأجلاء في نشر الإسلام في ربوع القارة السمراء وفي العالم، على حد تعبيره.