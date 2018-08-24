السفير الموريتاني لدى المغرب يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير الموريتاني بالرباط محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، اليوم الجمعة أوراق اعتمادة للملك المغربي محمد السادس.

وجاء تقديم أوراق السفير الموريتاني، خلال استقبال خصه به الملك المغربي بالقصر الملكي في الرباط، بصفتهة سفيرا كامل السلطة وفوق العادة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المغربية.

و شدد السفير خلال حفل تقديم أوراقه حرص موريتانيا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بدوره رحب الملك المغربي بالسفير الجديد معبرا عن حرصه على توطيد العلاقات بين بلاده وموريتانيا.

وكان ولد آبي قد قدم شهر فبراير الماضي، نسخا من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة، لوزير الخارجية المغربي.

وسبق أن شغل ولد أبي منصب السفير في كل من النيجر والسنغال، كما أنه كان عضواً في الحكومة لعدة سنوات.

وكانت موريتانيا عينت ديسمبر الماضي، محمد الأمين ولد آبي، سفيرا بالمملكة المغربية، بعد عدة سنوات من شغور المنصب.