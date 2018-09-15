سكان روصو يصوتون في مكاتب تحاصرها المياه (فيديو)

توجه سكان مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والجهوية، ولكن المدينة الواقعة على ضفة نهر السنغال شهدت تساقطات مطرية خلال الساعات الماضية حولت شوارعها إلى برك ومستنقعات.

وقال مراسل « صحراء ميديا » إن المياه تحاصر عدداً كبيراً من مكاتب التصويت في المدينة، كما تعيق التنقل في الشوارع ما أثر على الإقبال.

في غضون ذلك اضطر العديد من المواطنين إلى عبور البرك والمستنقعات من أجل الوصول إلى مكاتب تصويتهم.

وتعمل السلطات المحلية في المدينة منذ عدة أيام على شفط المياه ومحاولة تخفيفها، وبشكل خاص في محيط مكاتب التصويت، من أجل تسهيل عملية الاقتراع.

بينما قام فرع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في المدينة بتأجير صهاريج من السنغال المجاورة لشفط المياه أمام المكاتب ومطرها بالتراب لتأمين الطريق نحوها.