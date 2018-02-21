“سيدياو” تتجه لإصدار عملة جديدة موحدة

كشف بيان للمجموعة الاقتصاية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، أن رؤساء كوت ديفوار، الحسن واتارا، وغانا، نانا اكفو آدو، والنيجر، محمدو يوسوفو، ونيجيريا، محمد بوخاري، سيجيزون خارطة طريق جديدة لتسريع إنشاء العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من خلال خارطة طريق تم إنجازها من قبل أربعين خبيرا.

وتحتضن العاصمة الغانية أكرا، اليوم الأربعاء ، اجتماعا لأربعة من قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، للدفع بتسريع وتيرة عملة جديدة للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.

وكان زعماء المجموعة قد عهدوا إلى رؤساء نيجيريا والنيجر والكوت ديفوار وغانا، بمهمة التعجيل بالمسيرة نحو عملة واحدة. وسبقت قمة فبراير سلسلة من الاجتماعات التحضيرية أظهرت التوافق في الآراء بشأن خريطة طريق جديدة.

ولكن مصدرا من داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نفى وجود توافق في الآراء حول جدول زمني جديد. مؤكدا أن قمة نيامي المنعقدة أكتوبر الماضى أكدت أن كل الدول أن ليست على نفس الخط فيما يتعلق بالمواعيد النهائية، لبدء العملة الجديدة.