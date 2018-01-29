سينلوي: غضب بعد قتل البحرية الموريتانية لصياد سنغالي

خرجت مظاهرات غاضبة في مدينة سينلوي السنغالية، اليوم الاثنين، بعد مصرع صياد سنغالي كان قد أصيب بطلق ناري من طرف البحرية الموريتانية في منطقة نجاكو.

وقام الصيادون الغاضبون بنهب محل تجاري موريتاني في المدينة، كما أحرقوا محلاً آخر، وتجمهروا على الجسر الرابط بين طرفي المدينة، وفق مصادر صحفية محلية.

ويعبر الصيادون عن غضبهم بسبب تكرار عمليات إطلاق النار عليهم عندما يدخلون المياه الإقليمية الموريتانية.

وتحاول الشرطة السنغالية تفريق المحتجين الغاضبين، ولكنها واجهت صعوبة كبيرة في ذلك، خاصة أمام تزايد أعداد المحتجين.

وقالت مصادر محلية لـ”صحراء ميديا” إن الجالية الموريتانية في المدينة، وأغلبها من التجار، أغلقت محلاتها التجارية وعادت إلى أماكن سكنها، خاصة في المناطق القريبة من الاحتجاجات.

وسبق أن حذرت موريتانيا من خرق القوانين ودخول مياهها الإقليمية، كما أكدت السلطات السنغالية في أكثر من مناسبة لصياديها على ضرورة احترام القوانين وعدم دخول المياه الموريتانية من دون رخص صيد.