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شاهد.. مجلس الأمن يتأهب “رياضيا” وغوتيريش حكما

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 6 ساعات
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Members of the United Nations Security Council pose for a picture while wearing soccer jerseys to commemorate the inauguration of the World Cup, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S, June 14, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAY

أظهر فيديو تم تصويره داخل أروقة الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن الدولي وهم يرتدون ، الملابس الرياضية لمنتخبات بلدانهم المشاركة في كأس العالم الجارية حاليا بروسيا.

وتأهب مجلس الأمن الدولي في نيويورك، رياضيا هذه المرة، من خلال الفيديو ليشارك في حمي المونديال التي أصابت العالم مع انطلاق المونديال.

وعلى الرغم من المشاكل السياسية، تجمع ممثلوا الدول الأعضاء في المجلس، مع بعضهم البعض من أجل التقاط صورة تذكارية، في مقر المجلس.

وشوهد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بلباس الحكم في دلالة على حياديته، ملوحاً بصفارة، رغم أن بلده البرتغال يشارك في البطولة.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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