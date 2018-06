شاهد.. مجلس الأمن يتأهب “رياضيا” وغوتيريش حكما

أظهر فيديو تم تصويره داخل أروقة الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن الدولي وهم يرتدون ، الملابس الرياضية لمنتخبات بلدانهم المشاركة في كأس العالم الجارية حاليا بروسيا.

وتأهب مجلس الأمن الدولي في نيويورك، رياضيا هذه المرة، من خلال الفيديو ليشارك في حمي المونديال التي أصابت العالم مع انطلاق المونديال.

وعلى الرغم من المشاكل السياسية، تجمع ممثلوا الدول الأعضاء في المجلس، مع بعضهم البعض من أجل التقاط صورة تذكارية، في مقر المجلس.

وشوهد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بلباس الحكم في دلالة على حياديته، ملوحاً بصفارة، رغم أن بلده البرتغال يشارك في البطولة.

#WorldCup fever hits @UN as ambassadors don football shirts for group picture in Security Council chamber pic.twitter.com/PV7uVLVuOu

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 15, 2018