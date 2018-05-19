شباب موريتانيا يسعون لفك عقدة الدور الثاني أمام غينيا

يواجه المنتخب الموريتاني للشباب، نظيره الغيني، اليوم السبت، على ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة كوناكري، في إياب الدور الثاني من تصفيات أمم أفريقيا للشباب، التي ستقام العام المقبل في النيجر.

وتدخل موريتانيا المواجهة ، بعد أن تمكنت من الفوز في نواكشوط بهدف دون رد، خلال لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب شيخا بيديا، السبت الماضي.

ويعول المدرب المالي باي با، على ترسانة من اللاعبين معظهم ينشط في الدوري الممتاز .

ولم يسبق للمنتخب الموريتاني الوصول إلى الدور الثالث من التصفيات في تاريخه، إذ كان يكتفي فقط بالتأهل إلى الدور الثاني كأبعد تقدير، وهذا ما سيزيد من رصيد المدرب المالي في حالة تحقيقه.