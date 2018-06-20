شركات تنقيب استرالية ترغب بالاستمار في موريتانيا

قال السفير الأسترالي بنواكشوط برناد برن، إن “هناك شركات أسترالية ترغب في الاستثمار في المجال الاستخراجي والمعدي بموريتانيا”.

وأضاف السفير الاسترالي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بعيد تقديم أوراقه للرئيس الموريتاني، إن بلاده تولي أهمية للعلاقات التجارية بين البلدين، وخصوصا في المجال الاستخراجي والمعدني، حيث هناك شركات أسترالية ترغب في عمل المزيد، والاستثمار في موريتانيا في هذا المجال.

وأشار السفير إلى أن البلدين وقعا على اتفاق تفاهم لتعميق التعاون الاقتصادي والديبلوماسي بينهما، خلال زيارة الرئيس الموريتاني لأستراليا عام 2014 .

وكانت الشركات الأسترالية سباقة في مجال التنقيب عن المعادن والبترول في موريتانيا، حيث استثمرت شركة وود سايد قبل عدة سنوات في هذا المجال، قبل أن تدخل شركات اخري أوروبية وآمريكية.