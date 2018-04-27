شركة “بريتش بتروليوم” تستثمر في تكوين الكوادر الموريتانية

كشفت شركة بريتش بتروليوم البريطانية BP ، عن خطط لإقامة مركز للتعلم عن بُعد في نواكشوط ،سيُستخدم لتدريب الكوادر الموريتانية وبناء القدرات الوطنية في قطاع النفط والغاز.

وحسب بيان صادر عن الشركة البريطانية فإن الاستثمارات في إنشاء هذا المركز الذي سيتم انشاؤه بالشراكة مع شركة “كوسموس انرجي”، وبالتعاون مع وزارة النفط و الطاقة و المعادن، تصل إلى عدة ملايين من الدولارات ومن المنتظر افتتاحه العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في شركة بريتش بتروليوم برنارد لوني، إن شركته ترى مستقبلاً واعدًا لقطاع الطاقة الموريتاني.

كما أعلن برنارد لوني أيضًا، نيابةً عن شركة BP موريتانيا، عن عدد من المبادرات الأخرى في التكوين وتحسين القدرات، تُنظم بالتشاور مع وزارة النفط والطاقة والمعادن، ومنها شراكة مع المدرسة العليا متعددة التقنيات بنواكشوط، تبدأ بالتبرع بمعدات مخبرية متخصصة وعدد من منح الدراسات العليا.

من جهته أشاد وزير النفط و الطاقة و المعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح ” هذا الإلتزام من طرف شركة BP و شركائها نموذخ للأثر الإيجابي لصناعة النفط و الغاز علي موريتانيا، خصوصا في مجال تحسين الخبرات و إتاحة فرص العمل”.

و دخلت شركة بريتش بتروليوم إلى السوق الموريتانية، عن طريق اتفاقية أبرمتها مع شركة “كوسموس انرجي” شهر ديسمبر 2016، حصلت بموجبها على حصة تبلغ 62 % في المجموعات C-6، وC-8، وC-12، وC-13 البحرية، مقابل حصة تبلغ 28%، لشركة “انرجي كوس موس”.