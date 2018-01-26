شركة تازيازت تنتج مادة مصورة عن “بصمتها الإيجابية”

أنتجت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، ريبورتاجا تلفزيونيا يقدم ما سمته “بصمة فوائد” تازيازت وأثرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تعتبر “مساهما رئيسيا في الاقتصاد المحلي، فمنذ 2010، استثمرت كينروس قرابة 700 مليار أوقية في موريتانيا من خلال منجم تازيازت”.

وأشار البيان إلى أن الريبورتاج يوضح “البصمة الإيجابية لتازيازت”، من خلال شهادات ومقابلات، بعض النقاط الرئيسية لمساهمتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالاعتماد بشكل خاص على تاريخ المشوارين المهنيين لبعض الموظفين.

ويصف حسن المصطفى، المدير العام للشركة الموريتانية “كوانتوم”، كيف تطور نشاطه وقام بتوظيف عدد متزايد من الموريتانيين بفضل العمل لدى تازيازت.

وسيتم بث الريبورتاج التلفزيوني على قناة الموريتانية أيام الأحد 28 يناير و4 فبراير و11 فبراير على الساعة السابعة والنصف مساء (النسخة العربية) والثامنة والنصف مساء (النسخة الفرنسية).

وستتم أيضا إعادة البث بالفرنسية والعربية مساء الخميس 1 فبراير و8 فبراير على الساعة الرابعة مساء والخامسة مساء.

وستقدم تازيازت في ريبورتاجاتها التلفزيونية المقبلة جهودها من أجل حماية البيئة وستشرح بشكل أكثر تفصيلا برامجها الرامية إلى دعم مصالح الصحة سهلة الولوج وذات الجودة العالية في موريتانيا.